【ブンデスリーガ】フライブルク 2−3 バイエルン（日本時間4月4日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）【映像】ノイアー、強烈シュート→片手で“神セーブ”の瞬間40歳となっても簡単にはポジションを明け渡すつもりはないようだ。バイエルンGKマヌエル・ノイアーが披露した異次元のセーブが話題を集めている。日本時間4月4日のブンデスリーガ第28節で、バイエルンはアウェイでフライブルクと対戦した。代表期間中の3月27日に4