米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比05銭円高ドル安の1ドル＝159円58〜68銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1593〜1603ドル、185円07〜17銭。米国とイランによる戦闘終結に向けた交渉の行方を見極めたいとの思惑から、様子見ムードが強く値動きは限られた。