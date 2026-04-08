この上ないスタートだ。セガサミーフェニックスの醍醐大（最高位戦）が4月7日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。オーラスでトップ目を抜き去り、見事な逆転勝利を決めた。【映像】醍醐大、オーラスの鮮やかな逆転劇大事なチームのセミファイナルシリーズ初戦を任されたのは、昨期のMVPだった。当試合は起家から醍醐、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、EX風林火山・永井孝典（