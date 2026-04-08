お風呂に入れられる猫ちゃんを心配そうに見守るわんちゃんの光景が、7万再生を超えて注目を集めています。 外で散歩をしてきた猫ちゃんの汚れを落とすため、お風呂に入れてあげることにした飼い主さん。その後ろで自分のことのように心配そうに見守るわんちゃんの光景がほっこりすると話題に。 投稿には「転がりすぎて灰色になっちゃってるｗ」「猫ちゃんを心配するわんちゃんの声が切ない」とコメントが寄せられています。 【