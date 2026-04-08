7日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグでレアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンが対戦し、2-1でバイエルンが勝利を収めた。試合はアウェイチームのバイエルンが積極的な試合運びを見せ、9分にヨシュア・キミッヒの左サイドからのクロスをハリー・ケインが折り返し、ダヨ・ウパメカノがゴール前フリーでシュートを放つなど序盤からレアルゴールに襲いかかる。そして、その流れの中で41分にバイエルンが