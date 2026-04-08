UEFAチャンピオンズリーグ・準々決勝1stレグ、スポルティングCPとアーセナルの一戦が行われた。ビルドアップの出口を探すアーセナルと、それを引っ掛けてショートカウンターを狙っていくスポルティングという構図。6分にはアラウホの強烈なシュートがクロスバーを直撃する。積極的にハメにくるスポルティングに序盤は苦戦するアーセナルだが、やはり得意のセットプレイからチャンスを創出。連続で決定機を作って流れを引き寄せよう