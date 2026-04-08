天心の再起戦は勝利が何よりも求められる(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext4月11日に両国国技館で開催されるプロボクシング興行『PRIME VIDEO BOXING 15』のメインイベント、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級2位の那須川天心（帝拳）と同級1位のフアン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）が激突する。これがボクシング転向9戦目となる那須川にとっては、世界王座への道を切り開くために背水の陣で迎える大一番だ。