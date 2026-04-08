〓石あかり（23）が7日、都内で「ランコムジャパンアンバサダー」就任記者会見に出席した。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の放送が終わったばかりで「大阪で1年間撮影したので、私も新生活がスタートしたようです。これから全然違う役に挑戦したいです。明治の時代物だったので、洋服であること自体が新鮮。新たな新鮮な気持ちで挑めると思います」と話した。朝のルーティンは酵素ドリンクとし「内側からすっきりする。今日も