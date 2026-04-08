女優河合優実（25）が7日、都内で映画「LOST LAND」（藤元明緒監督、24日公開）先行上映会に出席した。実話をもとに、難民キャンプで暮らすロヒンギャ難民の姉と弟らが家族と再会するため人身売買などの危機を乗り越えていく物語。河合は予告編のナレーションを務め「作品を広めるチームの一員です」。ベネチア映画祭オリゾンティ部門で、日本人監督初の審査員特別賞を受賞。河合と藤元監督は1月にバングラデシュの難民キャンプを