「あのちゃん」こと、あのが7日、都内でアサヒ飲料「日本全国16チャーーージ祭り！！」プレス発表会に出席し、祭りに行くことは「ないです」と即答した。全国8つのお祭り、花火大会と連動したキャンペーンにちなみ、祭りについて聞かれ「人混みだから、スケジュール的にもなかなか行けず…メッチャ行きたい」と、本当は行きたいと本音を漏らした。実は花火が大好きで「1日1本限定で毎日、こだわっていた」と花火を楽しんでいたと明