開幕から3カードを終えて5勝4敗。勝率5割付近を行ったり来たりするもどかしい戦いが続いている阿部巨人。試行錯誤を続ける指揮官の打順の組み換えは、得点不足を解消する一手となるのか、それとも打線の繋がりを欠く要因となっているのか……。【写真】「下半身タイガース」と揶揄され…巨人坂本と西武山川の“奇跡の一枚”阿部采配に見てとれる“迷い”とは「ジャイアンツも打線としては助っ人頼りになりそうですよね」と分析す