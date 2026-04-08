業務をお願いすると、「仕事量が多すぎる」と拒否。売り上げ改善のためにみんなが知恵を絞っている会議中に「売れない時代だから仕方ない」と発言するなど、すぐに諦める問題社員が増えているという。注意をしたらパワハラと言われかねない時代に、管理職はどう対応すればいいのか。※本稿は、心理学者の榎本博明『すぐに「できません」と言う人たち』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。甘い環境で育ったせいかすぐに