綾瀬はるか（41）が7日、都内で主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督、17日公開）公開直前イベントに出席し、会場と生中継された全国189劇場の観客約3万人に直筆メッセージ入りラブレターを贈った。劇中で、00年の営団地下鉄（現東京メトロ）日比谷線の脱線事故で亡くなった、大橋ボクシングジム練習生の富久信介さんに思いを寄せ、事故の20年後にメッセージを送った女性を演じた。「長くないですけど心を込め