ロックバンド、ウルフルズが7日、大阪市内で恒例の野外ワンマンライブ「ヤッサ！2026おっさんがヤッサやったっていいじゃないか！」（5月30日、万博記念公園・もみじ川芝生広場）の取材会に出席した。今回で21回目。トータス松本（59）は「関西出身のバンドで関西を軸に活動したいという感覚が8年くらい前から強くなっている。それ以来、僕にとっては活動の軸」ときっぱり。昨年は雨だっただけに、サンコンJr．（55）は「晴れる