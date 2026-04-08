ウェアブランド「BORNTOWIN」が、KISS OF LIFEのナッティをブランドモデルに起用したと発表した。BORNTOWINは今回の起用を通じて、ブランドが目指す新たな方向性をより明確に打ち出す方針だという。【写真】ナッティ、はち切れそうな“貫禄ボディ”単なるトレーニングウェアにとどまらず、日常を楽しむ人々のライフスタイルに寄り添うブランドとして存在感を高めていく考えだ。BORNTOWINは「ナッティはステージでの力強いパフォー