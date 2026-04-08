手塚治虫の人気キャラクター「ユニコ」が、可愛くて実用的なミニ財布になって登場♡レトロポップな世界観と上質なレザーが融合した今回のコラボは、日常使いにもぴったりのアイテムです。コンパクトながら収納力もあり、持つだけで気分が上がるデザイン。ユニコの魅力をぎゅっと詰め込んだ特別な財布をチェックしてみてください♪ レトロポップなユニコデザイン 「小さいふ。コンチャ」は、ユニコの可愛さと