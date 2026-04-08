イランとの停戦交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相が2週間の交渉期限延長を要請したことについて、アメリカのトランプ大統領は、FOXテレビの記者への電話インタビューで「これから詳しい説明を受けるところだ」と述べた上で、シャリフ首相について「彼のことはよく知っている。非常に尊敬される人物だ」と語ったということです。FOXテレビの記者が、日本時間午前5時前にXで明らかにしました。