力強い筆さばきに「特殊詐欺撲滅」への思いを込めて、高校生らが書道パフォーマンスを行いました。都内で開かれたイベントでは、地元の高校生たちが特殊詐欺被害の防止を訴え、書道パフォーマンスを披露しました。警視庁東大和署管内では2025年、特殊詐欺による被害額が約3億円に上っていて、警察官を名乗る詐欺などの注意を呼びかけました。