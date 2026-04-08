アメリカのバンス副大統領は7日、ハンガリーを訪問し、総選挙での劣勢が伝えられているオルバン首相との会談で支援を約束しました。バンス副大統領は会談の中で、オルバン首相に対し「ヨーロッパで数少ない真の政治家の一人で、世界の人々と対話し、平和の仲介者としての役割を果たしている」などと持ち上げ、12日に投票を迎える総選挙での支援を約束しました。総選挙では、オルバン氏が率いる与党の劣勢が伝えられていて、バンス