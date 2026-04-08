ASEAN・中日韓マクロ経済研究弁公室は6日に発表した報告書の中で、「過去20年間に、中国はASEAN・日中韓地域の生産ネットワークの要に成長した」との見方を示した。同報告書によると、供給サイドから見て、この地域の生産ネットワークは大きな進化を遂げた。以前は日本を中心とするネットワークだったが、今では中国を柱とし、より集約的で相互に連携する構造に進化したという。（提供/人民網日本語版・編集/KS）