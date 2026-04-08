言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！ひらめきの糸口が見つかれば、パズルが完成するようにすっきり解けるはず。今回は、日常生活でよく使う動作から、少しマニアックな建築用語まで、幅広いジャンルから出題。頭の中の辞書をフル回転させて、正解の2文字を導き出しましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。か□□みと□□む□□みヒント：電車に