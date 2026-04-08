敵地ブルージェイズ戦【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間8日・トロント）ドジャースは7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦に臨む。先発は山本由伸投手が務める。試合前にはデーブ・ロバーツ監督が取材に応じ、エースについて言及した。山本は今季2年連続で開幕投手を務め、2登板目では黒星を喫したが、ともに6回2失点にまとめた。ここまでを振り返ったロバーツ監督は「1回目は本当に良かったが、2回目はそれ