東京・品川区のコンビニエンスストアで、金を奪おうとした疑いで男（60代）が逮捕されました。7日午後2時すぎ、品川区大井のコンビニで、男がレジの前で店員に刃物を突き付けて金を奪おうとしました。通報から数分後に男はコンビニ近くで店長に取り押さえられ逮捕されました。男は容疑を認めているということです。