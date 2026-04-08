予算委員会での集中審議をめぐる一部の報道に対し、高市早苗総理が自身のSNS（X）で否定し、メディア批判とも取れる投稿を行ったことが注目を集めている。【映像】高市総理がXでメディア批判（投稿全文）ニュース番組『わたしとニュース』では、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏とともに、高市総理のSNS発信とメディア批判の背景について考えた。■1000万件超えの表示回数…SNS発信は「世界的な潮流」高市総理はSNSで「