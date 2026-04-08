7人組グループ・BTSの『SWIM』が、8日発表の最新『オリコン週間ストリーミングランキング』で2週連続1位に輝きました。BTSは、2024/11/25付でのROSÉ & Bruno Mars『APT.』以来、1年5か月ぶりに海外アーティストによる2週連続1位を獲得。週間再生数855.7万回を記録しました。また同ランキングでは、M!LKの『爆裂愛してる』が週間再生数851.6万回で2位にランクイン。King Gnuの『AIZO』が週間再生数801.6万回で3位を獲得し