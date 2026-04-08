◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ練習日（７日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）７日＝星野浩司】２０２２、２４年大会覇者で世界ランク１位のスコッティ・シェフラー（米国）が記者会見し、３度目の大会制覇への思いを語った。昨年大会は４位。シェフラーは７度目の出場で３度目の優勝を目指す。今週の天気予報は良好で「グリーン