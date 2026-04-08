麻倉瑞季が、4月6日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』16号グラビアに登場！ 麻倉瑞季 ©前康輔／集英社 【プロフィール】麻倉瑞季（あさくら・みずき）2002年4月11日生まれ長崎県出身身長150cmB98 W62 H90趣味＝推し活、ゲーム特技＝朗読、分析、裁縫「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンに選ばれる。ニュース番組『ABEMA Prime』（ABEMA）でコメンテー