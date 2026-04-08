プロ野球オリックス・バファローズのファンであるナインティナインの岡村隆史も、2026年は阪神タイガースを推さずにはいられないかも!?岡村が感動し、ファンが泣くほど猛プッシュする、“ドラフトの悪夢”から這い上がった阪神の主力選手とは……!? 【TVer】阪神ファン歴60年以上の男性が登場！優勝を願い過ぎて自宅に作った“とんでもないモノ”とは!? 岡村は、約3年前からオリックスのファン。他球団に興