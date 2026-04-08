「マイクロソフト」の創業者ビル・ゲイツ氏が、性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告との交友をめぐり、連邦議会で証言する予定だと複数のアメリカメディアが報じました。CNBCテレビなどは7日、ビル・ゲイツ氏が富豪のエプスタイン元被告との交友について、6月10日に連邦議会下院の監視・説明責任委員会で証言する予定であると報じました。ゲイツ氏はこれまでにエプスタイン元被告と関連する犯罪行為への関与を否定した