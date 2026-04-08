きょう8日（水）は、高気圧に覆われて全国的に夜まで晴れが続きそうです。北日本では風の強まるところがありますが、東日本から西日本では穏やかな天気のところが多くなりそうです。■全国的に晴れて空気は乾燥きょう4月8日（水）は高気圧に覆われて全国的に晴れるでしょう。たっぷりの日差しのもと空気は乾燥し、昼過ぎの湿度は多くの地点で20％前後まで下がりそうです。火の取り扱いにお気をつけください。■日差しが暖かく過ご