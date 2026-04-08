陸上競技女子800m日本記録保持者の久保凛選手(18、積水化学)が7日、東京・駒沢オリンピック公園で練習を公開しました。東大阪大敬愛高校を卒業した久保選手は、積水化学に所属し、男子800m元日本記録保持者の横田真人さんがいる「TWOLAPS」が練習の拠点となります。ケガ明けとのことですが、「少しずつ調子も戻ってきてるのでもう少し調子を上げて初戦に挑めるように準備していけたら」と久保選手。横田さんとも一緒に走り込む様子