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【欧州CL準々決勝第1戦】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 1-2(前半0-1)バイエルン<得点者>[R]キリアン・ムバッペ(74分)[バ]ルイス・ディアス(41分)、ハリー・ケイン(46分)<警告>[R]オーレリアン・チュアメニ(37分)[バ]ヨナタン・ター(70分)、ルイス・ディアス(77分)、マヌエル・ノイアー(82分)、ジャマル・ムシアラ(86分)観衆:77,106人└バイエルンが敵地のCL準々決勝第1戦を制す!! R・マドリーは2点ビハインド