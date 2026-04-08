【欧州CL準々決勝第1戦】(エスタディオ・ジョゼ・アルバラーデ)スポルティング 0-1(前半0-0)アーセナル<得点者>[ア]カイ・ハバーツ(90分+1)<警告>[ス]守田英正(31分)観衆:50,804人└90+1分の劇的ハバーツ弾!!アーセナルがスポルティングとのCL準々決勝第1戦を制す!守田英正はフル出場で存在感