[4.7 欧州CL準々決勝第1戦 R・マドリー 1-2 バイエルン]バイエルンは7日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第1戦でレアル・マドリーのホームに乗り込み、2-1の先勝を収めた。DF伊藤洋輝はベンチ入りしたものの出番はなかった。最初の決定機はバイエルン。前半9分、FWハリー・ケインがMFヨシュア・キミッヒのクロスをゴール前に落とすと完全にフリーのDFダヨ・ウパメカノが合わせたが、ミートしきれなかったボールはGK