UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準々決勝 レアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンの第1戦が、4月8日04:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。 レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、アルダ・ギュレル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンはハリー・