札幌・中央警察署は7日、暴行の疑いで札幌市南区に住む自称・調理師の男（34）を現行犯逮捕しました。男は7日午後7時半ごろ、札幌市中央区南5条西3丁目の雑居ビル内で、面識のない59歳の女性に後ろから抱きつき、押し倒した疑いが持たれています。女性は体の痛みを訴えています。警察によると7日午後7時半過ぎ、「男が女に抱きついている」と目撃者からの110番通報で事件を認知し、その後、男を逮捕したということです。調べに対し