きょう4月8日（水）よる10時スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。このドラマの主人公は、文学オタクで銀座のミックスバーのママを務める野宮ルナ（波瑠）と、多忙な夫と反抗期の子どもに振り回され家庭に居場所をなくした専業主婦・沢辻涼子（麻生久美子）。ルナは、鋭い観察眼で涼子の素性を次々と読み解き、心の奥に封じ込めていた学生時代の恋人・カズト（作間龍斗