本日4月8日（水）よる8時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、末澤誠也（Aぇ! group）、超ときめき♡宣伝部らをゲストに迎えた「全国早押しクイズ 新学期！春の学校スペシャル」。今回は学校にまつわる珍しい特徴を紹介し、それにまつわるクイズを出題。鹿児島県種子島の高校では、遠方から通う生徒のほとんどがカブに乗って登校する中、“オシャレスクーター”で登校する女生徒が語ったそ