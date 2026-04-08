この記事をまとめると ■いまや多くのクルマにスマートキーは採用されている ■スマートキーは電波通信で作動する仕組みとなっている ■万が一スマートキーが電池切れになった場合でもロックの開閉やエンジンの始動はできる 超便利なスマートキーの電池が切れたらエンジンはかかるのか？ 愛車に近づいてドアハンドルのスイッチを押してロックが解除されたり、はたまた車体の下に足を抜き差しすることでスライドドアが開いたりと