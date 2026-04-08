プロ野球セ・リーグは7日に各地で3試合が開催され、阪神、広島、DeNAが勝利しました。2位阪神は首位ヤクルト相手に大量得点しました。5回に森下翔太選手の3号2ランなどで4点勝ち越しに成功。佐藤輝明選手は今季1号含む4安打4打点と活躍しました。投げては才木浩人投手が8回3失点で今季2勝目。セ・リーグタイ記録の16奪三振を記録しました。4位広島は3位巨人に効率良い攻撃で勝利しました。両チーム無得点の4回、ファビアン選手がチ