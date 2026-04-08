ホルムズ海峡の地図（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は3営業日続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しが前日比0.54ドル高の1バレル＝112.95ドルで取引を終えた。終値としては2022年6月以来、約3年10カ月ぶりの高値を付けた。トランプ米大統領がイランに求めた要衝ホルムズ海峡の開放期限が迫る中、買い注文が優勢となった。中東情勢悪化による供給不安へ