ビル・ゲイツ氏【ワシントン共同】米主要メディアは7日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏と交友関係があったマイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が6月10日、下院監視・政府改革委員会で証言すると報じた。ゲイツ氏の広報担当者は、ゲイツ氏がエプスタイン氏の違法行為を目にしたことはないとした上で「委員会の重要な職務を支援するため、全ての質問に答える」とコメントしたという。司法省は