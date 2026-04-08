◇プロ野球セ・リーグ 阪神 9-3 ヤクルト(7日、甲子園)8回16奪三振を記録し、セ・リーグ奪三振記録に並んだ阪神先発・才木浩人投手。試合後、ヒーローインタビューに登場しました。記録については「知らなかった」という才木投手。新記録がかかった9回は湯浅京己投手に交代しましたが、記録のことを認識しておらず100球を超えていたため、「まあ交代かみたいな感じで代わりました」と舞台裏を明かしました。自身のピッチングについ