入学準備では、できるだけ後悔のないように時間をかけたいものです。特にランドセルについては、早くから情報を集める家庭も少なくありません。ところが入学してから、盲点に気づくことも。今回は、友人のエピソードをご紹介します。 軽さ重視で決定 息子が小学校に入学するにあたり、わが家ではかなり早いうちからランドセル探しを始めていました。いわゆる「ラン活」です。 息子は小柄なので、できるだけ軽いもの