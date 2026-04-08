フォークボールを投げない理由とは？ドジャースの佐々木朗希投手は、今季2試合に先発して白星がなく、防御率も7.00。5日（日本時間6日）のナショナルズ戦（ワシントン）では、5回を投げたものの6失点に終わった。この日の投球は、残った結果以上に内容に問題があると、米紙が警鐘を鳴らしている。米紙「ニューヨーク・ポスト」の電子版は5日（日本時間6日）「ドジャースのロウキ・ササキは“最も得意な球種”を失い、そしてお