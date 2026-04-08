ＪＲＡ競馬学校騎手課程第４５期生の入学式が７日、千葉県白井市の同校で行われた。現役ジョッキーの石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー＝の次男・龍貴さんや、五十嵐雄祐騎手（４２）＝美浦・田村厩舎＝の長男・翼さんが入学。女性では大垣奈々さん、山田向日葵さんの２人が入学し、１１年連続の女性騎手候補生の入学となった。応募１９５人の難関を突破した７人（２人辞退、１人欠席）が、３年後のデビューを目指し第一歩を踏