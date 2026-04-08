カブスのカウンセル監督が７日（日本時間８日）、昨季１１勝を挙げたケード・ホートン投手（２４）の右肘に損傷があり、手術が必要になると発表した。今季全休になるという。昨年ナ・リーグ新人候投票２位に入った右腕は現地３日のガーディアンズ戦に先発したが右前腕の違和感のため２回途中で降板し、１５日間の故障者リスト入りした。同選手は月曜日にカブスの医療スタッフによる精密検査を受けた結果だった。カブスの先発