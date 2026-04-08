4月8日、朝井まかてさんの新刊時代小説『豆は煮えたか』が刊行されます。舞台は江戸・深川。手のひらを重ねると少し先の未来が見えるという不思議な力を持つ水茶屋「ささげや」の女主人・お玉が、水茶屋に集ってくる人々と心を重ねていく連作短編集です。今回は、なんと、朝井さんのご友人で、同じく作家の大島真寿美さんがスペシャルゲストとして参加。収録前には占いのできる小社社員による手相・タロット鑑定も行い、占いの話