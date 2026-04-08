大切な記憶は愛おしい記憶になる--難病の子どものいる親友の一家の日々を細やかに追った、胸をうつドキュメンタリーが話題だ。「たとえ短い時間だったとしても、幸せに暮らしている俺ら家族を撮ってほしい」。そんな親友の言葉を受けて、安楽涼監督は一家の辛さも喜びも、丸ごと受け止めるような映画に仕上げた。ジャーナリスト・相澤冬樹のレビュー。【写真】この記事の写真を見る（16枚）『ライフテープ』◆◆◆生まれた子が12