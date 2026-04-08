インテルのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米半導体大手インテルは7日、実業家イーロン・マスク氏が主導する人工知能（AI）向け半導体工場「テラファブ」の構想に参画すると発表した。マスク氏が率いる宇宙開発企業スペースXや傘下のAI企業xAIなどと連携し、高性能半導体の生産体制の構築を支援する。インテルはX（旧ツイッター）への投稿で、半導体の製造技術に関与すると説明。「超高性能チップの設計、製造、パ